Foi em novembro do ano passado que Marta Cruz revelou que a filha mais velha, Yasmin (que agora se chama Noah), estava a iniciar um processo de mudança de sexo. Uma fase que foi agora comentada por Noah, que decidiu quebrar o silêncio sobre o assunto.

"Faz um pouco mais de dois meses que a notícia veio a público e até agora apenas agradeci. Hoje tomei a decisão de vir-vos falar 'olhos nos olhos', pois cada pessoa tem um processo de transição e de auto aceitação diferente e quero deixar claro que aqui, falo do meu processo e que pode vir a ser parecido ao de muitas pessoas, como pode ser completamente diferente", começou por escrever.

"Há dois anos que venho sendo acompanhado por um psicólogo e um psiquiatra, e neste processo preferi esperar chegar aos 18 anos para começar a transição física com uma responsabilidade emocional e mental diferente, lidar com tudo com a maturidade necessária e arrumar todas as 'gavetas' na minha vida pessoal que estavam ainda por fechar", contou.

"Tenho-me encontrado cada dia mais e esse processo por mais difícil que seja (porque não é nada fácil), tenho sido cada dia mais feliz. Acordar e olhar-me ao espelho e ver as mudanças que estão constantemente a acontecer, é emocionante e, de certa forma, libertador", destacou.

"É incrível ouvir 'pareces mais feliz', porque realmente estou. O nome fica para trás, porque a essência da pessoa é a mesma. Quero voltar a agradecer as mensagens de força que tenho recebido constantemente e que deixam o meu coração quentinho. Este texto além de ser um agradecimento é uma 'reapresentação'. Obrigado", completou.

