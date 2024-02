Luisinha Oliveira foi obrigada a falhar a última gala do 'Dança com as Estrelas' depois de sofrer uma lesão no braço durante os ensaios.

A jovem, de 24 anos, já está recuperada, conforme se pode confirmar por uma partilha feita pela TVI nas redes sociais.

"Luisinha Oliveira está de regresso ao palco do 'Dança com as Estrelas' e promete arrasar", lê-se.

Vale notar que a próxima gala será este sábado, 2 de março.

Leia Também: Zé Lopes indignado com críticas a Luisinha Oliveira após lesão