João Montez e a equipa do 'Querido Mudei a Casa' foram forçados a interromper as gravações da nova temporada do formato durante o segundo período de confinamento, que iniciou no início de 2021. Uma pausa forçada que entristeceu o apresentador, que volta agora a ter motivos para sorrir.

Tal como o próprio revelou nas suas redes sociais, arrancaram esta quarta-feira as gravações do formato da TVI.

"Chegar a casa, assim, depois de um dia intenso e já com a agradável sensaçãozita de que algo parecido com normalidade se começa a apoderar da minha rotina", começa por declarar o apresentador na legenda de uma foto onde surge deitado no sofá de sua sala.

"Voltámos às gravações do 'Querido Mudei a Casa' - finalmente -, com a equipa junta de novo, em segurança, e motivados para o que der e vier. Agora nada nem ninguém nos para! Com tudo o que anda acontecer deste lado, na minha vida, ultimamente... acho que já merecia este saborzinho bom", pode ler-se, por fim, na publicação.

