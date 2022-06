No passado dia 19 de junho, Mariama Barbosa informou na sua conta de Instagram que tinha sido novamente internada no IPO de Lisboa.

A apresentadora do programa da SIC Caras ‘Tesouras e Tesouros’ foi diagnosticada no início do ano com um tumor maligno no estômago, contra o qual tem batalhado, sem nunca perder o sorriso.

Nesta fase particularmente delicada, Mariama partilhou na plataforma social uma fotografia onde posa com o filho, José Maria, referente ao programa que os dois gravaram no Dia da Criança.

A comunicadora, de 47 anos, volta uma vez mais a mostrar que "só o amor interessa", como tantas vezes tem repetido nos últimos meses.

