Depois do fim das gravações da novela 'Terra Brava', da SIC, Diogo Valsassina decidiu tirar uns dias de descanso e está de férias sozinho, como o próprio destacou na sua página de Instagram, onde tem partilhado algumas imagens destes dias.

"É que estou como quero. Mas quero chamar a atenção para a dificuldade que foi tirar esta fotografia. Ter de arranjar um sítio em que o telemóvel não caia, apoiá-lo com um livro porque estava sempre a cair, pôr o temporizador, atirar me para dentro de água, perceber que a foto estava desfocada, focar, voltar a colocar o telemóvel naquele apoio instável, temporizador, atirar me para dentro de água, repetir este processo várias vezes. Isto tudo com as pessoas à minha volta a acharem que sou maluco. A verdade é que nem uma alminha se ofereceu para me tirar uma foto. Enfim, é o mundo que temos. Juro que não sei como é que os influencers vivem assim, que complicação", começou por escrever na legenda das primeiras imagens em que aparece dentro da piscina do hotel onde está hospedado.

Esta terça-feira, o ator voltou a surpreender os seguidores com novos registos, desta vez no quarto de hotel. "A melhor coisa das férias é poder dormir numa cama grande como quiser. Podem ver várias sugestões nas fotos que se seguem. Um agradecimento especial ao temporizador e ao candeeiro de parede do quarto que serviu de apoio. Estou a apanhar o jeito nesta coisa de tirar fotos sem ajuda. Os influencers que tenham cuidado comigo. Mas no dia em que aparecer aqui a mostrar como se fazem panquecas sem gluten e sem nada do que é bom, dêem me uma cabeçada porque isso também já é demais. Não cheguemos a isso".

Fotografias que divertiram muito fãs, colegas se amigos e que pode ver na galeria.

