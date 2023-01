Pedro Carvalhas sofreu um enfarte na passada sexta-feira, dia 13 de janeiro, mas após uma semana internado, o jornalista da TVI mostrou estar a recuperar de forma rápida e muito positiva.

Nas redes sociais, o comunicador fez uma publicação que deixa descansados fãs e amigos. "Acordei bem disposto", começou por referir, agradecendo de seguida por todas as mensagens recebidas.

Por outro lado, nas stories do Instagram, Pedro Carvalhas mostrou-se a fazer uma videochamada com Nuno Eiró e Sara Sousa Pinto, colegas no programa 'Esta Manhã', e o sorriso acabou por destacar-se. "Sempre connosco. Rijo, o maior", escreveu Sara.



© Instagram/Pedro Carvalhas

