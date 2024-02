Já com o divórcio de Sofia Vergara resolvido, Joe Manganiello vai viver com o seu novo amor, Caitlin O'Connor, como relata a imprensa internacional.

O TMZ conta que falou com fontes próximas do casal que partilharam que Caitlin e Joe estão a viver debaixo do mesmo teto.

Mas não ficaram por aqui e disseram ainda que "estão muito apaixonados" e que até o amigo de quatro patas do ator, Bubbles, já aprovou Caitlin.

O TMZ recorda também que o romance entre Joe e Caitlin começou a ser noticiado em setembro do ano passado, apenas dois meses depois do ator ter pedido o divórcio a Sofia Vergara, com quem esteve sete anos casado. O principal motivo para a separação, dizem, terá sido o facto de Joe querer ter filho e Sofia não estar em plena sintonia.

