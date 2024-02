A presente edição do 'Big Brother' ficará marcada pelo grupo 'Los Toreros', composto por Miguel Vicente, Rafael Teixeira, Fábio Gonçalves e Miguel Vicente.

Os quatro concorrentes, que entretanto já saíram todos do jogo, estabeleceram uma relação de forte amizade no interior da 'casa mais vigiada do país' e, ao que parece, continuará firme fora do programa.

Leandro publicou uma fotografia deste grupo de amigos e, na legenda, escreveu: "Malta para a vida".

Ora veja:

