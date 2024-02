Muita coisa mudou desde março do ano passado até agora. Flávio Furtado, ainda no início de 2023, esteve no 'Em Família' e por lá deixou várias críticas a Lili Caneças, de quem até já chegou a ser grande amigo.

"Não gosto de pessoas falsas. Não gosto de pessoas que, pela frente, te abraçam e dizem que és como um filho, e que depois, por trás, dizem o pior de ti. Estou a falar da Lili Caneças", atirou Flávio, confirmando assim que os dois estavam mesmo de costas voltadas.

Ainda assim, a relação conturbada ganhou uma nova vida durante a festa do 31.º aniversário da TVI, que se realizou no passado dia 18 de fevereiro. Flávio e Lili estiveram no Casino Estoril e, a dada altura, aproveitaram para fazer as pazes.

Em imagens publicadas por Flávio Furtado nas redes sociais, horas depois da gala, é possível ver as duas figuras da TVI de mãos dadas a conversarem, com o apresentador do 'Extra' do 'Big Brother - Desafio Final' a escrever na legenda: "Que a nossa capacidade de julgar seja, no mínimo, igual à de entender, compreender e perdoar". Ora veja:

