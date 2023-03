Flávio Furtado marcou presença na emissão de sábado do programa 'Em Família', onde participou na rubrica 'A Entrevista Que Ninguém Quer Dar'.

Em resposta às questões de Rúben Rua e Maria Cerqueira Gomes, o comentador revelou a sua polémica opinião sobre Lili Caneças.

Desafiado a escolher uma colega com quem preferia trabalhar, estando em cima da mesa Cinha Jardim e Lili Caneças, Flávio atirou:

"Cinha Jardim. Não gosto de pessoas falsas. Não gosto de pessoas que, pela frente, te abraçam e dizem que és como um filho, e que depois, por trás, dizem o pior de ti. Estou a falar da Lili Caneças, Maria Alice Carvalho Monteiro".

Em seguida, o comentador explicou o porquê da sua opinião sobre a socialite. "Comecei na TVI, há 15 anos, com duas senhoras: com a Maria da Graça [Cinha Jardim] e com a Maria Alice [Lili Caneças]. A Maria da Graça é uma amiga. A Maria Alice é uma pessoa que fez televisão connosco e que se fosse hoje eu não faria. Hoje em dia não faria sentido", referiu, acrescentando que tem com Cinha "um casamento perfeito em televisão".

Ainda sobre Lili Caneças, terminou dizendo: "Acho que as pessoas com a idade deveriam de ir amolecendo, mas algumas, com a idade, o pior de si vem ao de cima e eu já não tenho paciência para isso".

