Marco Paulo tem estado no centro das atenções por causa do programa da SIC, 'Alô Marco Paulo', nas tardes de sábado. E depois das várias reações que têm sido partilhadas nas redes sociais, o artista decidiu falar aos fãs.

"Já há muito tempo que não falávamos, a não ser através da SIC, nos programas 'Alô Marco Paulo'. Quero-vos agradecer terem-me acompanhado a mim e aos meus convidados aqui na quinta, poder estar durante cinco horas a conviver com vocês", começou por dizer num vídeo que publicou nas redes sociais.

"Podem crer que a pouco e pouco vou tentando fazer o melhor que posso e que sei, porque vocês merecem. Nos próximos programas vão ver que há uma grande evolução da minha parte para que haja mais envolvimento comigo, com a Ana e com os convidados", acrescentou, falando do 'Alô Marco Paulo'.

De seguida, o artista falou sobre o regresso aos espetáculos. "Quero-vos dizer também que tenho muitas saudades do palco", confessou, destacando depois o próximo concerto, na Maia.

Veja o vídeo na íntegra:

