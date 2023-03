Bruno de Carvalho e Liliana Almeida decidiram esclarecer os seguidores e contaram num direto que enfrentaram uma "crise" no casamento, o que levou à separação durante alguns dias.

"A Liliana acabou por optar estar com a família no Algarve e eu estive com a minha família aqui em Lisboa", explicou o ex-presidente do Sporting.

"Agora vamos lutar para ficar bem perante tudo o que deixámos para trás da nossa vida pessoal", acrescentou depois Liliana.

Entretanto, ambos decidiram posar para uma nova fotografia e partilharam a imagem nas stories das suas respetivas páginas de Instagram. Uma foto que chega com o tema 'Glimpse of Us', de Joji, de fundo.

