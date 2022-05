As notícias não podiam ser mais animadoras para Tiago Castro. Depois do enorme sucesso do seu espetáculo de stand-up comedy, 'Daqui Debaixo', o ator está de volta à televisão.

Tiago faz parte do elenco da nova novela da SIC, 'Lua de Mel', com estreia marcada para o dia 6 de junho.

"Completamente extasiado por fazer parte deste elenco magnífico na 'Lua de Mel', numa produção incrível da SIC e SP Televisão", declara ao anunciar a novidade nas suas redes sociais.

"Já vi as primeiras imagens e o resultado, como seria de esperar, é simplesmente BRUTAL. Hoje foi o meu primeiro dia de gravações e já estou a adorar brincar com o 'Renée'. É um desafio fazer um vilão e estou ansioso por começar a ver os primeiros episódios (eu só devo aparecer lá para Agosto). Não percam", pode ainda ler-se na sua partilha.

Tiago Castro, recorde-se, ficou conhecido do grande público por ter dado vida a uma das mais icónicas personagens de 'Morangos Com Açúcar', o carismático Crómio.

O ator conversou recentemente com o Fama ao Minuto, passando em revista a história da sua vida e carreira: "Estive lá em cima, desci ao inferno e subi outra vez". Leia aqui a entrevista completa.