Meghan Markle cumpriu os seus últimos compromissos enquanto membro senior da realeza britânica na passada semana e a verdade é que a duquesa de Sussex não poderia estar mais feliz com a sua nova vida no Canadá, longe das pressões da família real.

Estas são informações dadas por uma fonte da revista Us Weekly que garante que a mulher de Harry tem a vida que sempre quis, agora que está a maior parte do tempo no Canadá.

Consta que todos os dias faz caminhadas com o seu filho, o pequeno Archie, pela serra. "As caminhadas geralmente duram cerca de uma hora ou duas", garantiu a fonte.

"Ela é muito gentil com os habitantes locais que conhece enquanto caminha e normalmente conversa com as pessoas sobre o país e o clima. É agradável com os estranhos", fez ainda saber.

Parece que ficar longe dos holofotes foi a melhor decisão que o casal tomou.

