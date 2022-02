Chrissy Teigen está a fazer novamente tratamento de fertilização in vitro, mais de um ano depois de ter perdido o filho, Jack, fruto do casamento com John Legend.

Foi através de uma publicação que fez na sua página de Instagram que a modelo revelou que está "num novo ciclo de tratamentos de fertilização in vitro, para salvar o máximo de óvulos possível na esperança de fazer embriões fortes e saudáveis".

A celebridade falou ainda do facto de estar inchada por causa dos tratamentos, e por isso pediu: "Parem de perguntar se estou grávida porque, embora saiba que é dito com boas intenções, é chato ouvir isso porque é o oposto de estar grávida".

De recordar que Chrissy Teigen e John Legend têm em comum os pequenos Luna Simone, de cinco anos, e Miles Theodore, três.

Leia Também: Chrissy Teigen celebra seis meses longe do álcool