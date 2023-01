Nelly Furtado está de volta! Depois de cinco anos de ausência, a cantora lusodescendente, de 44 anos, voltou aos palcos - e os sucessos de sempre não ficaram de fora.

A artista atuou no festival Beyond the Valley, na Austrália, na noite da passagem de ano. Embora a sua participação tenha durado apenas 35 anos, os conhecidos temas 'Promiscuous', 'Maneater' e 'Say It Right' foram recordados.

No vídeo abaixo pode ver parte da atuação em causa.

Siga o link

Leia Também: Shawn Mendes rapa o cabelo e fãs reprovam novo visual