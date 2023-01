Pedro Scooby viveu dias muito dramáticos mas, ao que tudo indica, pode agora respirar de alívio.

O surfista foi pai pela quarta vez no passado dia 26 de janeiro mas a menina, Aurora, já foi submetida a três cirurgias desde o seu nascimento.

Esta terça-feira, dia 10 de janeiro, a bebé já foi finalmente levada para casa, conforme divulgaram Scooby e a companheira, Cintia Dicker, nas redes sociais.

"Chegou o grande dia! A nossa princesa guerreira Aurora está em casa", começou por escrever o casal na legenda de algumas imagens da menina.

"Aos meus amigos e familiares que fizeram de tudo para tornar esse momento o mais leve possível! E claro, todas as orações e boas energias enviadas nesse momento por todos, que foi muito difícil, mas conseguimos ser fortes e seguir em frente", completaram Pedro e Cintia.

Importa lembrar que o ex-concorrente do 'Big Brother' tem ainda mais três filhos, todos fruto do casamento já terminado com Luana Pivoani.

Leia Também: Bebé de Pedro Scooby passa por outro "procedimento". Surfista em lágrimas