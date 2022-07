Passados 24 anos desde que Britney Spears lançou, em 1998, 'Baby One More Time', que a levou ao sucesso, a cantora resolveu presentear os seguidores do Instagram com uma nova versão do tema.

Britney, atualmente com 40 anos, gravou-se a dar voz, à capella, ao famoso single.

Na legenda das imagens, a cantora realçou o facto de não mostrar a sua voz há "muito tempo" e alertou os internautas de que esta é uma "versão diferente" de 'Baby One More Time'.

Eis abaixo as imagens:

