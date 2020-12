Marta Cardoso prometeu e cumpriu: após 20 anos de ligação aos reality shows, a comentadora e antiga participante do 'Big Brother' fechou um ciclo e encerra a sua passagem por este género de formatos.

Marta participou esta quarta-feira como comentadora no último 'Extra do Big Brother - A Revolução' e foi surpreendida com as suas melhores imagens e com uma mensagem especial da apresentadora Maria Botelho Moniz.

"Isto sem ti é muito complicado de fazer. Não só porque tu és uma contracena extraordinária mas porque as pessoas em casa não têm noção do trabalho de bastidores que tu tens aqui. Tu passas horas à frente do computador a ver imagens, passas horas a debater o que é que é bom para entrar no programa, o que é que deve ficar de parte. Isso ninguém vê, mas todos nós sentimos e torna o meu trabalho muito mais fácil", disse Maria, deixando Marta emocionada.

"Foste uma surpresa incrível, ao fim de 20 anos fechou-se com chave de ouro, com um painel incrível", reagiu a comentadora, que diz despedir-se "sem tristeza".

Marta diz 'adeus' aos reality shows mas não à televisão e promete: "Um dia deste regressamos".

"Vivi estes 20 anos com tudo o que tinha para dar. Conheci pessoas maravilhosas, fiz coisas maravilhosas. Não considero um adeus, acho que é um até já. É uma mudança de ciclo. Tenho o maior orgulho no percurso que fiz, sou muito grata pelas oportunidades que me foram dadas", termina.

