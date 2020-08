E eis que o casalinho maravilha vai subir ao altar! Ana Guiomar usou a sua conta de Instagram para revelar aos seguidores e amigos que ela e Diogo Valsassina estão noivos.

Na legenda da publicação, a atriz afirma: "É assim... não sei o que dizer, não sei o postar, não sei nada! Amanhã, em dia de aniversário faço uma fotografia toda linda. Até lá estou só a pairar de felicidade e amor. São estas as fotografias e vídeos possíveis até ao momento", notou.

Por seu turno, no vídeo faz saber: "Este vídeo serve para vos dizer que eu e o Diogo estamos com uma problema, que é: quando as pessoas ficam noivas, que foto é que costumam postar?".

Ora veja!

Leia Também: Casa nova? Ana Guiomar abraça novo desafio pessoal e põe mãos à obra