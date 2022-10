Tia Mowry está em processo de divórcio de Cory Hardrict, com quem estava casada há 14 anos.

A notícia foi confirmada publicamente numa mensagem que a atriz, de 44 anos, partilhou na sua página de Instagram.

"Sempre fui honesta com os meus fãs e hoje não serei diferente. Queria partilhar que eu e o Cory decidimos seguir caminhos separados", começou por dizer.

"Estas decisões nunca são fáceis e felizes. Vamos manter uma amizade enquanto criamos em conjunto os nossos lindos filhos", acrescentou.

"Sou grata por todos os momentos felizes que tivemos juntos e quero agradecer aos meus amigos, familiares e fãs pelo amor e apoio enquanto damos início a este novo capítulo das nossas vidas", completou.

De acordo com os documentos legais a que o TMZ teve acesso, Tia Mowry entrou com o pedido de divórcio no mesmo dia, citando diferenças irreconciliáveis como motivo da separação.

Não se sabe a data da separação, mas a atriz pediu a custódia partilhada dos filhos que têm em comum, Cree, de 11 anos, e Cairo, de 4. O casal terá um acordo pré-nupcial.

