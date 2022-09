Kanye West contratou mais um advogado especialista em divórcios milionários para o ajudar no processo de separação de Kim Kardashian, com quem tem quatro filhos em comum.

De acordo com o TMZ, o rapper tem agora na sua equipa de defesa legal Robert Stephan Cohen, da Cohen Clair Lans Greifer Thorpe & Rottenstreich LLP, que foi quem representou Melinda Gates quando se separou de Bill Gates.

Robert Stephan Cohen é o sexto advogado de Kanye e está sediado em Nova Iorque, enquanto o processo de divórcio está a decorrer em Los Angeles.

Sabe-se que Kanye está também a trazer para a sua equipa Nicholas A. Salick do Salick Family Law Group, APLC para o representar na Califórnia.

O TMZ recorda que Robert Stephan Cohen também já representou outros grande nomes como Rupert Murdoch, Chris Rock e Athina Onassis.

De lembrar que Kim Kardashian pediu o divórcio em novembro do ano passado, e consegui já uma 'vitória' quando o juiz a declarou legalmente solteira em março.

Sabe-se também que o ex-casal tinha um acordo pré-nupcial, por isso no que diz respeito à propriedade não será um problema no processo de divórcio.

Em relação à custódia dos quatro filhos, este parece ser também um 'assunto tratado', uma vez que Kanye disse recentemente que Kim ficaria com as crianças cerca de "80% do tempo".

