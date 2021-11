A rainha Isabel II não falhou o batismo dos bisnetos, filhos princesa Eugenie e de Zara Tindall. A cerimónia aconteceu na Capela Real de Todos os Santos, em Windsor.

A monarca, de 95 anos, tinha cancelado a ida ao Remembrance Sunday, devido a uma lesão muscular nas costas, tendo depois retomado alguns compromissos oficiais no decorrer da última semana. Sentindo-se melhor, não quis falhar neste dia importante na vida das netas.

Zara Tindall, filha da princesa Ana, e Eugenie, filha do príncipe André, foram mães no início deste ano. Eugenie foi mãe pela primeira vez a 9 de fevereiro, do pequeno August, e Zara deu as boas-vindas a Lucas, o seu terceiro filho, a 21 de março.

Ao longo do último mês, a saúde de Isabel II tem levantado algumas preocupações. Antes da lesão nas costas, a rainha passou uma noite no hospital e foi aconselhada pelos médicos a desmarcar alguns compromissos públicos de modo a desacelerar a sua agenda.

