"Era para ir ao Rock in Rio e não consegui ir porque apanhei a virose dos meus filhos". Foi desta forma que Carolina Deslandes começou por se dirigir aos fãs, na noite de domingo, 26 de junho, após a festa de aniversário do pequeno Santiago. Uma vez que ficou por casa, aproveitou para ver o 'The Voice Kids', da RTP1. "O lado positivo disto é que posso assistir em 'direto' ao programa do meu coração em vez de ver amanhã", destacou, referindo depois o quanto o formato é importante para si. "Este programa mudou a minha vida. Não há vez nenhuma em que veja este programa e que pense: tenho mesmo sorte, sou mesmo abençoada por ter sido escolhida para estar aqui", disse. Veja o vídeo da galeria. De recordar que Carolina Deslandes é uma das mentoras do 'The Voice Kids' ao lado de Bárbara Tinoco, Carlão e Fernando Daniel. Leia Também: Após ida ao hospital com o filho, Carolina Deslandes mostra amoroso vídeo