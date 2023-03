É um amor cada vez mais assumido - e cada vez mais sentido.

Vanessa Martins e David Soares passaram momentos românticos no passado domingo, 19 de março, dia do aniversário do influenciador digital.

Conforme foi possível ver nas stories da conta de Instagram da empresária, o casal esteve a passear e o dia especial foi assinalado devidamente.

Primeiramente, Vanessa começou por se mostrar a receber carinho do companheiro, imagens sobre as quais escreveu o seguinte: "Parabéns à minha alma gémea".

Depois, a ex-atriz publicou um vídeo do bolo de aniversário do namorado e, por fim, mostrou imagens do jantar: sushi para ambos.

Veja na galeria as partilhas em causa.

Leia Também: Após noite sem dormir, Vanessa Martins revela como combateu a ansiedade