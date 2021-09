Esta sexta-feira, Fernanda Serrano começou o dia a espalhar romantismo nas redes sociais.

A atriz partilhou um registo em que aparece ao lado do namorado, Ricardo Pereira, e onde a cumplicidade entre ambos fica notória. "Gosto tanto desta fotografia", afirmou a atriz na legenda.

O casal está junto há mais de um ano e as manifestações de carinho têm sido cada vez mais frequentes nas redes sociais da atriz.



© Instagram

Recorde-se que esta é a primeira relação da atriz depois do divórcio com Pedro Miguel Ramos, com quem esteve casada 16 anos e de quem tem quatro filhos.

Leia Também: Fernanda Serrano lembra viagem de sonho com o namorado às Maldivas