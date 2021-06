Foi através do Instagram, esta sexta-feira, 4 de junho, que a influencer Terah Belle Jones revelou aos seguidores que a filha, Indy Llew Jones, de cinco anos, morreu após a batalha contra o cancro.

A menina, que vivia com síndrome de Down, foi diagnosticada com cancro em 2018. De acordo com Terah, a menina partiu "nos braços da mãe e com o pai a seu lado".

"Ela abriu os seus grandes olhos castanhos e olhou diretamente nos meus, enquanto dava o seu último suspiro", relatou.

Falando dos últimos momentos de vida da filha, Terah Belle contou que a menina "comeu a sua sopa preferida e bebeu água de coco". "Fez-nos rir no meio das lágrimas enquanto ela nos contava todas as coisas que queria fazer naquele dia", acrescentou.

"Ela partiu do seu jeito especial. Aconteceu rápido. Foi pacífico. E foi difícil. Estou muito, muito orgulhosa dela", continuou.

Veja abaixo a publicação na íntegra:

