Ana Moura foi uma das convidadas do programa de ontem, dia 2 de junho, de Cristina Ferreira, na TVI. A fadista esteve a falar do seu novo projeto - 'Andorinhas' -, e durante uma conversa com a apresentadora acabou por revelar como está a lidar com o processo de luto após a repentina morte do irmão.

"Não tenho resposta de como é que se lida, ainda estou a tentar aprender. A música ajuda muito, este projeto tem-me ajudado imenso a ultrapassar dificuldades", afirmou, notando-se contudo uma dificuldade na artista em abordar o assunto, como é compreensível.

Recorde-se que Bruno Moura Pereira perdeu a vida num acidente de moto em Coruche no dia 27 de março.

Leia Também: Ana Moura mais "independente" e perto do público através da tecnologia

Leia Também: De luto, Ana Moura agradece onda de carinho e destaca desenho especial