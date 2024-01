A infância e o casamento com Rui Oliveira foi um dos temas abordados durante a entrevista que Manuel Luís Goucha deu a Maria Cerqueira Gomes, no 'Conta-me', da TVI, este sábado, dia 6 de janeiro.

Sobre a relação com o pai, o apresentador recordou que "era um contacto agradável, mas não uma relação de pai e filho".

A certa altura, lembrou também o momento em que o pai disse "temos um maricas na família". Nesse dia, diz, a mãe estava a partilhar com o pai que Goucha "gostava de ver teatro, bailado, música clássica". "E é quando ele atira: 'Então temos um maricas na família'", contou.

No entanto, não ficou "machucado" porque "sempre soube o que era". "Aos nove anos eu já sabia que não me interessavam as meninas e era capaz de achar graça aos rapazes. E sempre achei que tinha direito a ser como era. Sempre estive consciente, desde muito cedo, que tinha o direito de ser como eu era. E não era o meu pai, que eu não reconhecia autoridade alguma, que podia pôr em causa o meu percurso de vida", destacou.

"Não me levo a sério a ponto de achar que revolucionei mentalidades, mas a partir do momento em que em 2008 disse que o Rui era a pessoa mais importante na minha vida a seguir à minha mãe, está tudo dito e não está coisa alguma dita. As coisas foram ditas de uma maneira elegante", recordou também, contando que teve três reações diferentes nessa altura.

"A Cristina temeu pelo nosso público, que era um público mais velho. A Júlia veio-me dar os parabéns pela coragem e só anos mais tarde é que eu percebi o porquê daquela atitude - por causa do Rui Maria Pêgo [filho de Júlia Pinheiro]. O Luís teve uma atitude conservadora em relação a esta minha afirmação que dizia tudo e não dizia nada", partilhou.

"A partir dali, começamos a perceber que as pessoas foram-nos vendo enquanto dois homens que gostam um do outro vivam juntos. [...] O que tenho noção é que eu e o Rui fizemos alguma coisa pela normalização de uma relação entre duas pessoas do mesmo sexo", acrescentou.

"Vejo senhoras de 70 anos que me dizem 'gosto muito de si e do seu marido'. [...] Comecei a perceber que realmente tinha contribuído alguma coisa quando começo a ter mães que à saída dos espetáculos me vêm dizer ao ouvido: 'Obrigado porque eu comecei a entender melhor o meu filho depois daquilo que eu vi entre vocês os dois'. Isso é bonito", revelou.

Leia Também: O grande abraço de Goucha a Márcia, finalista do 'Big Brother'