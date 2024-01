Pela primeira vez aos 80 anos, Joni Mitchell vai atuar na gala de entrega dos prémios Grammy.

O evento está marcado para o próximo domingo, dia 4 de fevereiro, em Los Angeles.

Apesar de já ter ganhado nove Grammys e também já ter vencido um prémio de carreira em 2002, a cantora nunca atuou ao vivo na cerimónia.

Este ano volta a estar entre os nomeados, por isso, além de subir ao palco, Joni Mitchell pode ainda sair da gala com um galardão nas mãos, o de Melhor Álbum Folk por 'Joni Mitchell at Newport'.

A eterna voz de 'Both Sides Now' regressou aos palcos em 2022 com um espetáculo surpresa no Newport Folk Festival, depois de duas décadas de ausência.

Leia Também: Trevor Noah volta a ser o apresentador dos Grammys no próximo ano