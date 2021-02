Teresa Guilherme partilhou esta quinta-feira na sua conta oficial de Instagram uma fotografia onde surge sem maquilhagem.

"Quem gosta de sushi põe o dedo no ar", pode ler-se na legenda do registo, onde o rosto da TVI partilha com os seguidores o jantar que a deixou de sorriso no rosto.

Teresa Guilherme, recorde-se, tem atualmente 65 anos.

Leia Também: Teresa Guilherme recupera 'tesourinho' com Manuel Luís Goucha