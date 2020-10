Nunca é tarde para voltar a descobrir o amor e... voltar a casar. Este parece ser o lema da cantora brasileira Gretchen, de 61 anos, que esta quarta-feira, dia 30, disse 'sim' pela 18.ª vez.

A grande amiga de Luciana Abreu está oficialmente casada com o saxofonista Esdras de Souza, seu músico.

Nas redes sociais circulam agora as primeiras imagens do evento, que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do momento no Brasil.

Ora veja:

