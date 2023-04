Liev Schreiber, de 55 anos, aguarda a chegada do terceiro filho. O bebé resulta da relação do ator com Taylor Neisen.

A modelo, de 31 anos, está grávida do primeiro filho em comum entre o casal, adianta o Daily Mail.

Questionados pelo Page Six sobre a veracidade da notícia, os representantes do ator recusaram comentar.

Liev Schreiber é pai de Sasha, de 15 anos, e Kai, de 14 anos, fruto da união de longa data com Naomi Watts. Após 11 anos juntos, o ex-casal decidiu seguir caminhos separados em 2016.

