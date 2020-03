Esta terça-feira, a atriz Donna Air, de 40 anos, revelou que se juntou ao leque de celebridades diagnosticadas com Covid-19. Em casa, a cumprir o isolamento voluntário, a artista decidiu comunicar aos seguidores como forma de os alertar e também para se mostrar solidária com todos os profissionais de saúde que combatem a pandemia.

"Só queria que soubessem que desenvolvi sintomas ligeiros de gripe e comecei a isolar-me há 18 dias. Fiz o teste para ter a certeza e o resultado foi positivo para Covid-19", afirmou.

"Vou continuar a seguir as indicações do governo e envio-vos todo o meu amor, especialmente para os que estão na linha da frente. Estou ciente que é um privilégio ter acesso a testes particulares, portanto doei alguns a amigos que trabalham no Sistema Nacional de Saúde", revelou ainda.

Por fim, Donna Air mostrou-se ainda disponível para esclarecer os fãs sobre algumas questões relativas aos sintomas do novo coronavírus.