Diogo Piçarra e a noiva, Mel Jordão, têm esta sexta-feira, 3 de março, motivos de sobra para celebrar. A primeira filha em comum entre o casal, Penélope, completa três anos de vida.

A data especial foi assinalada nas redes sociais do músico e da maquilhadora, que partilharam com os seguidores um vídeo encantador que revela a vontade da menina em ser artista como o pai.

"Há três anos nasceu a nossa melhor amiga. Que sejas sempre feliz, nós cá estaremos para partilhar todos estes momentos contigo. Depois deste vídeo percebemos a mágoa por não lhe terem pedido um autógrafo. Parabéns, amor da nossa vida. Amamos-te tanto", declararam os papás.

As imagens, agora disponíveis na galeria, mostram Penélope a cantar o tema 'Let It Go', do filme Frozen, num verdadeiro concerto em que o seu quarto de princesa serviu de palco.

