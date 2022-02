Demi Burnett, ex-concorrente do reality show 'The Bachelor', revelou que foi diagnosticada com autismo. A partilha intimista foi feita este fim de semana através das redes sociais, onde apelou por mais empatia.

"Fiz uma avaliação psicológica e sou autista. Há um estigma enorme quando se trata de autismo. Encorajo-vos a terem a mente aberta e a aceitar", escreveu.

E, por fim, a jovem, de 26 anos, dedicou algumas palavras a quem também tenha sido diagnosticado com este transtorno e se sinta desamparado: "Não estás sozinho. Podes melhorar! E o mais importante, a culpa não é tua".

