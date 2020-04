"Tenho para mim que ao longo desta quarentena já tive todos os sintomas e mais alguns. De Covid e não só", foi desta forma que Ana Garcia Martins começou uma publicação na sua conta de instagram com a qual muitos dos seus seguidores se identificaram.

A blogger, que ficou conhecida como a 'Pipoca Mais Doce', ainda acrescentou: "Todos os dias há qualquer merdinha nova, e a pessoa já não sabe se é o vírus a passar pela gente ou se é só da nossa cabeça, que começa a ficar muito f******".

"A juntar a isto, chegaram as insónias, que uma pessoa até se deita cansada, mas assim que a luz se apaga há uma maratona de pensamentos negativos a correr no nosso cérebro, e nunca se cansam, nunca se cansam, horas e horas naquilo. Vai ficar tudo bem é o c******", completa.

