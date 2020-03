A penúltima gala do programa 'Dança Com as Estrelas', da TVI, vai para o ar já este domingo e, tal como aconteceu nas restantes emissões, com um convidado especial.

Depois de Olívia Ortiz, foi o ator Ricardo Carriço o escolhido para mostrar os seus dotes para a dança.

Foi o galã das novelas nacionais a anunciar a novidade, partilhando nas suas redes sociais um pequeno vídeo dos ensaios.

