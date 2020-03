Soraia Tavares foi uma das figuras públicas a marcar presença na inauguração do primeiro restaurante da Honest Greens em Portugal.

A cadeira de restaurantes, que já faz sucesso em Espanha, defende sobretudo o conceito de comida saudável para todos os gostos, algo com que Soraia se identificou desde o primeiro momento.

"Neste momento, mais do que nunca, porque como o ‘Dança Com as Estrelas’ e com o 'Chicago' estou a fazer muitas cosias ao mesmo tempo, tenho de me alimentar bem para continuar a ter bastante energia", começa por explicar a atriz e cantora em declarações ao Fama Ao Minuto.

Soraia integra o leque de concorrentes de 'Dança Com as Estrelas' e é já apontada como uma das grandes candidatas à vitória. Mas como será que, na sua opinião, está a correr esta aventura?

"Está a correr bastante bem. Ajuda bastante estar a trabalhar com uma pessoa que se dá bem no trabalho. Eu digo que o Pedro Borralho é o melhor bailarino, porque é o melhor bailarino para mim", conta.

Além de fazer parte do leque de concorrentes do programa da TVI, a 'Pequena Soraia', como é conhecida nas redes sociais, está ainda em cena com o musical 'Chicago', no qual tem papel de protagonista. Conjunto de fatores que fazem com que tenha sob os seus ombros uma exigência acrescida.

"Está a correr bem e os frutos de domingo têm a ver com o trabalho todo que nós temos feito durante a semana. É puxado, é muito puxado, mas acho que compensa no fim", afiança.

"Está a ser de facto muito puxado, mas neste momento, mesmo com a exigência física, que afeta depois o lado emocional, consigo sempre pensar: é isto que eu quero fazer. Sinto-me feliz, apesar do cansaço todo. E isso também é sempre uma motivação extra", garante.

Quanto às maiores dificuldades que tem sentido enquanto concorrente do programa da TVI, Soraia refere que o mais complicado é mesmo "acertar com os pés nos primeiros três dias". "Depois, a partir daí, o Pedro Borralho leva-me", completa, deixando à vista o sorriso que transparece a felicidade por fazer parte deste projeto.

Recorde-se que Soraia Tavares, que lidera a pontuação dos concorrentes de 'Dança Com as Estrelas', foi a grande vencedora da última edição de 'A Tua Cara Não Me é Estranha'.

