A equipa de António Zambujo informou os fãs esta sexta-feira, dia 15 de dezembro, com recurso às redes sociais, que os concertos que o artista iria realizar esta noite e no próximo sábado foram adiados devido a um "imprevisto de saúde".

Os responsáveis pela publicação feita nas redes sociais do cantor não especificaram qual o problema que o irá afastar dos palcos nestes dois dias, mas garantem que este está em "recuperação".

"Por motivo imprevisto de saúde do artista, a Câmara Municipal da Praia da Vitória e a Favorito Live Events informam que os concertos de António Zambujo previstos para hoje, dia 15, e amanhã, dia 16, no Auditório do Ramo Grande na Praia da Vitória encontram-se adiados", começa por dizer o comunicado em causa.

A nota esclarece ainda que os bilhetes de hoje "dão acesso à atuação de dia 5" de janeiro, sendo que os de amanhã "garantem a entrada no concerto de dia 6" desse mesmo mês. "Quem desejar o reembolso poderá pedi-lo até ao final do ano civil", diz ainda a publicação.

"O artista António Zambujo encontra-se neste momento em recuperação e lamenta qualquer transtorno causado, deixando a promessa de um regresso em grande à Praia da Vitória no início de 2024", conclui o texto. Ora veja: