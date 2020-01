"Foi muito giro alinhar com a SIC e com a equipa de produção da Fremantle, aceitando ser o 1.° convidado surpresa no programa 'A Máscara', na pele do Camaleão, neste sábado à noite. Obrigado. Diverti-me imenso. Espero que tenham gostado", assim começou por dizer António Sala na sua página do Facebook, onde destaca a sua participação no programa.

O apresentador e locutor, de 71 anos, mostrou-se muito contente com o convite da estação para fazer parte do formato, apresentado por João Manzarra, e não deixou de destacar esta experiência nas redes sociais.

"Feliz por aqueles que descobriram. Significa que me conhecem bem. Isso é um elogio.Contente também por aqueles que não me identificaram. É porque consegui, pelo menos minimamente, esse objectivo. Muito obrigado amigos pelos vossos comentários", escreveu ainda numa outra publicação, feita na mesma rede social.

