Numa fase particularmente difícil devido aos resultados no campeonato, Jorge Jesus mostrou-se indignado numa conferência de imprensa ao comentar o buzinão organizado por benfiquistas apoiantes do 'Movimento Rua Vieira'. Visivelmente irritado, o técnico do Benfica atirou que o clube necessita de "carinho" dos adeptos e não de revolta - palavras que não ficaram indiferentes a António Raminhos.

Acérrimo benfiquista, o comediante fez uso da sua página de Instagram para comentar o tema e defender o treinador.

"Não sou fã de Jorge Jesus, nem do modo como aborda as questões, mas ontem ouvi o desabafo do homem e levou-me mais uma vez à eterna frase: é sempre muito mais o que desconhecemos dos outros, do que aquilo que conhecemos, mas caímos constantemente no erro do julgamento. O Benfica tem jogado mal mas, na realidade, eu não sei como treinam, o que sentem, não sei as sequelas do Covid, da pressão, não sei quem treina mais, não sei quem precisa de mais motivação, como estão as suas relações familiares... Não sei nada", começou por dizer.

Não só quanto aos relacionados com o Benfica, mas sobre a outras questões triviais, o comediante apelou por mais "compreensão e compaixão".

"E quando nós compreendemos sabem o que acontece? Chateamo-nos muito menos. Seja com a minha mulher, com o meu amigo que não me fala há uns meses, com o Benfica… quer dizer com o Benfica vou passar-me sempre, hey mas sempre com um sorriso, como os malucos. O verdadeiro mister Jesus disse algo muito certo: Quem dentro de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra", continuou.

E rematou com o seu bom humor: "No caso do Seferovic falhava, mas pronto. E como diria também Jesus… o resto é piners! Esta foi o outro Jesus que disse, não o verdadeiro. Se bem que gostava de ver Jesus de Nazaré a ouvir um ceguinho a dizer 'ai ai ai' e ele: 'Ai… ai… ai o quê? Levaste com um pau?! Atão!' Vamos lá ter mais compaixão".

