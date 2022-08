A filha mais velha de António Raminhos faz anos hoje, 2 de agosto, e com isso o humorista enumerou uma pequena lista de 'sacrifícios' que se impuseram neste dia de festa.

"Super contente por passar o dia de aniversário da mais velha, com as suas amigas, nas suas atividades preferidas, andar pelo Colombo e ver montes de malta a caminho do jogo para o qual tinha bilhete hoje. Mas amor acima de tudo", contou.

A publicação é também composta por uma imagem de Raminhos com duas filhas e as amigas das mesmas.

O jogo a que o humorista se refere é o Benfica-Midtjylland, que acontece esta noite no Estádio da Luz.

Leia Também: Catarina Raminhos "chocada" com imagens de sem-abrigo em Lisboa