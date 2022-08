Catarina Raminhos lamentou a 'crise' que se vive na cidade de Lisboa no que à situação dos sem-abrigo diz respeito.

A mulher de António Raminhos partilhou um vídeo que mostram a situação que se vive na Avenida Almirante Reis, por exemplo.

"Estas imagens foram gravadas por uma amiga que vive na Avenida Almirante Reis, em Lisboa. Este é o cenário que encontra todos os dias mal sai de casa para trabalhar, para levar as filhas à escola ou ao parque, para ir às compras. São imagens chocantes, tristes e revoltantes, mas quase invisíveis para muitos que passam todos os dias sem dar atenção. Sem olhar", começa por descrever.

"Nos últimos meses, a situação conseguiu piorar - o que parecia difícil. A Câmara Municipal de Lisboa e a Freguesia de Arroios tardam em dar resposta e, ao que parece, preferem falar da ciclovia entretanto criada a apresentar soluções para esta calamidade", continua.

"Lisboa é uma cidade linda. Das mais lindas do mundo. Mas antes de se enfeitar para os turistas, tem de arranjar forma de sarar as suas feridas internas", completa, confessando que as imagens a "chocaram".