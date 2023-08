António Fagundes marcou presença no programa 'Dois em Cena: Encontro de Gerações', do canal brasileiro Viva, e fez-se acompanhar do filho Bruno, atualmente com 34 anos.

Os dois abordaram, como era de esperar, a forma como o conceituado ator reagiu ao saber que o filho era homossexual, com o tema a ser falado com absoluta normalidade.

"Foi uma surpresa, eu não imaginava. Confesso que tive um certo problema, não estava preparado", começou por explicar António Fagundes, citado pelo Metrópoles.

O artista explicou que a surpresa se deveu ao facto de ter tido uma "formação machista" e que ele próprio tem tentado reeducar-se.

Já Bruno, em relação ao pai, aproveitou para deixar elogios: "Fico muito orgulhoso do caminho que o meu pai percorreu e sei que eu também percorri. Eu também não sabia, ninguém nasce a saber como lidar, e andámos de mãos dadas. A maior satisfação da minha vida é ter um pai que é um aliado de verdade".