Depois de ter recorrido às redes sociais para agradecer o apoio que tem recebido na sequência da cirurgia em que lhe foram amputados dois dedos de um dos pés, António Carvalho deu aos fãs novidades sobre o seu estado de saúde.

O ex-concorrente de 'O Amor Acontece', da TVI, mostrou uma fotografia, captada ainda no hospital, do seu pé tapado com curativos e disse estar prestes a ter alta.

"Amanhã já vou para casa. Em breve estamos de volta", pode ler-se na legenda do registo.

A amputação a que o comentador televisivo foi sujeito, recorde-se, deveu-se a uma infeção derivada de uma ferida que não ficou completamente curada.



© Reprodução Instagram/ António Carvalho

