António Camelier celebrou este sábado mais um aniversário e, dadas as medidas de combate à Covid-19, viu-se obrigado a celebrar a data à distância dos que lhe são mais próximos.

O ator partilhou nas suas redes sociais uma foto em que aparece na companhia da namorada, Vanda Gameiro, e desabafou que "podia ter sido assim, mas infelizmente o dia do seu aniversário foi passado em casa, longe da família e das pessoas que me são queridas".

Apesar de lamentar a atual conjuntura do país, realça que "esta situação excepcional tem que ser levada a sério, para que possamos regressar o mais rápido possível à 'normalidade'".

"Que de hoje a um ano, possa estar a celebrar as minhas 34 primaveras, com este lindo pôr-do-sol a brilhar com mais luz [...] O futuro é risonho, vamos ter fé", rematou.

