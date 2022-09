António Bravo e o namorado, Luís Avellar de Aguiar, estão a ser apontados pela imprensa nacional como dois dos possíveis concorrentes que vão entrar no domingo na nova edição do 'Big Brother'.

Em resposta aos rumores, o antigo participante de 'BB 2021' fez uma partilha na rede social Instagram.

"Antes que comecem as bocas de que andamos tesos e desempregados, nem eu e nem o Lu vamos entrar na nova edição do ‘BB’. Apesar de estar mega curioso com a nova casa. Continuamos tesos e desempregados, só que não na Malveira", brincou António.

'Big Brother' regressa à antena no próximo domingo, dia 11 de setembro, trazendo novidades ao jogo. O formato, que volta a ser apresentado por Cristina Ferreira, poderá juntar anónimos e figuras públicas.

