António Bravo anunciou esta terça-feira, dia 2 de fevereiro, que tem um novo emprego.

O antigo concorrente do 'Big Brother' partilhou uma fotografia perto da entrada do restaurante 'Praia no Parque', localizado no Parque Eduardo VII, em Lisboa.

"O bom filho à casa torna", escreveu o comentador do programa 'Em Família', da TVI, na legenda da publicação.

Recorde-se que, na altura em que António Bravo entrou no 'Big Brother', foi apresentado como responsável de Food & Beverage.

