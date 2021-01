A antiga casa de Britney Spears, em Beverly Hills, foi vendida por 6,4 milhões de dólares (5,2 milhões de euros), como avança o New York Post.

A propriedade, que conta com seis quartos e sete casas de banho, pertenceu à cantora pop entre 2007 - quando terminou o casamento com Kevin Federline - e 2012. Nessa altura, a artista também esteve internada em centros de reabilitação, tendo lutado ainda pela custódia dos dois filhos.

De acordo com os registos, a casa foi colocada à venda pela primeira vez em julho de 2018, no valor de 9,45 milhões de dólares (quase oito milhões de euros), mas o preço da mesma foi caindo desde então. A habitação foi comprada no dia 15 de janeiro.

Uma mansão que foi escolhida na altura pela cantora por causa de ser à prova de paparazzi. Situada num condomínio fechado, faz com que os proprietários tenham uma maior privacidade.

